В приграничном районе Курской области сбили две украинские ракеты

Две ракеты, выпущенные украинскими войсками, были уничтожены в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

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«Спасибо бойцам ПВО!» - говорится в сообщении.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Беловском районе в результате удара украинского дрона по автомобилю пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, ранения получили мужчина и женщина пенсионного возраста, их госпитализировали.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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