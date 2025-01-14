В приграничном районе Курской области сбили две украинские ракеты
14 января 202513:09
Две ракеты, выпущенные украинскими войсками, были уничтожены в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.
«Спасибо бойцам ПВО!» - говорится в сообщении.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Беловском районе в результате удара украинского дрона по автомобилю пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, ранения получили мужчина и женщина пенсионного возраста, их госпитализировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru