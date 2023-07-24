В Приангарье школьника госпитализировали после попадания молнии в баню
В городе Нижнеудинск Иркутской области четвероклассник получил ожоги, вероятно, из-за удара молнии, сообщили в МВД региона.
По информации следствия, школьник мылся в бане со старшим братом около половины девятого вечера воскресенья, 23 июля. Когда старший брат вышел из бани, он услышал сильный хлопок. Забежав обратно в помещение, он увидел школьника уже с ожогами.
Правоохранители придерживаются версии удара молнии, так как воскресным вечером как раз была непогода. Проводится всесторонняя проверка, уточнили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru