Россияне назвали оптимальный возраст для старта карьеры

Большинство россиян начали работать ещё во время учёбы в школе, колледже или университете. Об этом со ссылкой на опрос банка ВТБ сообщает «Газета.Ru».

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Треть опрошенных считают, что оптимальный возраст для начала работы или подработки - 19–21 год. При этом по 67% представителей Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов отметили, что старт карьеры возможен уже в 14–18 лет. Только 6% респондентов назвали возраст от 22 до 25 лет.

Отмечается, что в опросе приняли участие полторы тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек. Большинство из них (55%) считают, что при выборе первой работы наиболее важным является гибкий график.

Ранее гендиректор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева заявила, что при наличие желания можно сменить профессию и во взрослом возрасте, сообщает RT.

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ФОТО: Официальный городской портал Москвы mos.ru
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