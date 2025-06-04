Россияне назвали оптимальный возраст для старта карьеры

Треть опрошенных считают, что оптимальный возраст для начала работы или подработки - 19–21 год. При этом по 67% представителей Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов отметили, что старт карьеры возможен уже в 14–18 лет. Только 6% респондентов назвали возраст от 22 до 25 лет.

Отмечается, что в опросе приняли участие полторы тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек. Большинство из них (55%) считают, что при выборе первой работы наиболее важным является гибкий график.

Ранее гендиректор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева заявила, что при наличие желания можно сменить профессию и во взрослом возрасте, сообщает RT.

