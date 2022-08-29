В Приамурье после ДТП с пятью погибшими задержали водителя грузовика
ДТП с двумя автомобилями произошло в Амурской области, сообщает РИА Новости.
В результате выезда одной машины на встречную полосу погибли пять человек, среди них двое детей. Задержан водитель грузовика.
Происшествие случилось в Шимановском районе с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. По данным прокуратуры, грузовик Mitsubishi Fuso и Toyota Funcargo двигались во встречном направлении.
В ДТП погибла семья с детьми 6 и 14 лет, а также один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.
Напомним, ДТП случилось 28 августа около 21 часа по местному времени.
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