В Приамурье после ДТП с пятью погибшими задержали водителя грузовика

В результате выезда одной машины на встречную полосу погибли пять человек, среди них двое детей. Задержан водитель грузовика.

Происшествие случилось в Шимановском районе с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. По данным прокуратуры, грузовик Mitsubishi Fuso и Toyota Funcargo двигались во встречном направлении.

В ДТП погибла семья с детьми 6 и 14 лет, а также один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.

Напомним, ДТП случилось 28 августа около 21 часа по местному времени.

