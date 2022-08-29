В Приамурье после ДТП с пятью погибшими задержали водителя грузовика

ДТП с двумя автомобилями произошло в Амурской области, сообщает РИА Новости.

Два человека погибли в ДТП в Дагестане

В результате выезда одной машины на встречную полосу погибли пять человек, среди них двое детей. Задержан водитель грузовика.

Происшествие случилось в Шимановском районе с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. По данным прокуратуры, грузовик Mitsubishi Fuso и Toyota Funcargo двигались во встречном направлении.

В ДТП погибла семья с детьми 6 и 14 лет, а также один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.

Напомним, ДТП случилось 28 августа около 21 часа по местному времени.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияДТПАмурская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры