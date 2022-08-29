В автоаварии в Приамурье погибли пять человек

Пять человек, среди которых два ребенка, погибли в автоаварии, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП в Иваново: один человек погиб и трое пострадали

На автодороге в Шимановском районе столкнулись два автомобиля - Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. ДТП случилось 28 августа около 21 часа по местному времени.

В результате происшествия пять человек от полученных травм скончались.

Напомним, в Аларском районе Иркутской области случилось происшествие с участием междугороднего автобуса.

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ФОТО: РИА Новости
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