В автоаварии в Приамурье погибли пять человек

На автодороге в Шимановском районе столкнулись два автомобиля - Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. ДТП случилось 28 августа около 21 часа по местному времени.

В результате происшествия пять человек от полученных травм скончались.

Напомним, в Аларском районе Иркутской области случилось происшествие с участием междугороднего автобуса.

