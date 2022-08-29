В автоаварии в Приамурье погибли пять человек
29 августа 202204:04
Пять человек, среди которых два ребенка, погибли в автоаварии, сообщает региональная Госавтоинспекция.
На автодороге в Шимановском районе столкнулись два автомобиля - Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. ДТП случилось 28 августа около 21 часа по местному времени.
В результате происшествия пять человек от полученных травм скончались.
Напомним, в Аларском районе Иркутской области случилось происшествие с участием междугороднего автобуса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru