Два человека погибли в ДТП в Дагестане

ДТП с грузовиком произошло в Дагестане, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на 215-м километре федеральной трассы Астрахань - Махачкала. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Камаз».

Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. Еще двое пассажиров госпитализированы.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДагестанДТП
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