В премьера Польши Дональда Туска кинули дымовую шашку в Нидерландах

Во время выступления в голландском городе Вагенинген в главу польского правительства Дональда Туска и его нидерландского коллегу бросили дымовую шашку. Об этом сообщил польский новостной портал RMF24.

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Неизвестный сорвал ежегодную церемонию зажигания памятного огня в честь освобождения страны от Третьего Рейха. Туск и голландский премьер-министр Дик Схоф должны были поднести первый факел к мемориалу.

Ранее в тот же день пропалестинские активисты сорвали речь министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса из-за его произраильской позиции по ситуации в Секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Туск сломал ногу, катаясь с внуками на горных лыжах, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дональд ТускПольшаНидерланды

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