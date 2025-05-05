В премьера Польши Дональда Туска кинули дымовую шашку в Нидерландах

Неизвестный сорвал ежегодную церемонию зажигания памятного огня в честь освобождения страны от Третьего Рейха. Туск и голландский премьер-министр Дик Схоф должны были поднести первый факел к мемориалу.

Ранее в тот же день пропалестинские активисты сорвали речь министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса из-за его произраильской позиции по ситуации в Секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Туск сломал ногу, катаясь с внуками на горных лыжах, напоминает НСН.

