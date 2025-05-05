В премьера Польши Дональда Туска кинули дымовую шашку в Нидерландах
Во время выступления в голландском городе Вагенинген в главу польского правительства Дональда Туска и его нидерландского коллегу бросили дымовую шашку. Об этом сообщил польский новостной портал RMF24.
Неизвестный сорвал ежегодную церемонию зажигания памятного огня в честь освобождения страны от Третьего Рейха. Туск и голландский премьер-министр Дик Схоф должны были поднести первый факел к мемориалу.
Ранее в тот же день пропалестинские активисты сорвали речь министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса из-за его произраильской позиции по ситуации в Секторе Газа.
Ранее сообщалось, что Туск сломал ногу, катаясь с внуками на горных лыжах, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru