Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию

Польше необходимо стремиться получить доступ к самым современным возможностям. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

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Выступая в Сейме, он указал, что это, в том числе, получение ядерного и современного неконвенционального оружия посредством «французского ядерного зонтика».

«Мы не будем бояться ничьей критики - всё то, что содействует укреплению обороноспособности, будет выполнено и использовано», - почдекркнул Туск.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инициировал обсуждение использования французского ядерного оружия для защиты стран Евросоюза, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПольшаЯдерное ОружиеДональд Туск

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