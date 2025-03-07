Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию
Польше необходимо стремиться получить доступ к самым современным возможностям. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
Выступая в Сейме, он указал, что это, в том числе, получение ядерного и современного неконвенционального оружия посредством «французского ядерного зонтика».
«Мы не будем бояться ничьей критики - всё то, что содействует укреплению обороноспособности, будет выполнено и использовано», - почдекркнул Туск.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инициировал обсуждение использования французского ядерного оружия для защиты стран Евросоюза, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru