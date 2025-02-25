Премьер Польши Туск сломал ногу, катаясь с внуками на горных лыжах

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своих соцсетях заявил, что катаясь с внуками на горных лыжах сломал ногу.

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По его словам, отдых с детьми он планировал за полгода. Неприятность случилась, когда внуки попросили его показать, как он умеет кататься.

«Ну я и показал... Теперь ближайшие дни со мной будут костыли и ортез», - написал политик.

Туск добавил, что на больничный уходить не собирается.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в своих соцсетях фотографию с пиратской повязкой, которой закрыл правый глаз, травмированный в результате падения в ходе занятий спортом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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