Премьер Польши Туск сломал ногу, катаясь с внуками на горных лыжах
Премьер-министр Польши Дональд Туск в своих соцсетях заявил, что катаясь с внуками на горных лыжах сломал ногу.
По его словам, отдых с детьми он планировал за полгода. Неприятность случилась, когда внуки попросили его показать, как он умеет кататься.
«Ну я и показал... Теперь ближайшие дни со мной будут костыли и ортез», - написал политик.
Туск добавил, что на больничный уходить не собирается.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в своих соцсетях фотографию с пиратской повязкой, которой закрыл правый глаз, травмированный в результате падения в ходе занятий спортом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru