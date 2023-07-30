В Поволжье выросло количество погибших от урагана
30 июля 202309:02
От непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, сообщает МЧС России.
В результате шторма 67 человек получили травмы. В Казани ветер повалил множество деревьев.
Ранее стало известно, что 24 человека пострадали от падения деревьев в результате урагана в Марий Эл, шесть человек из них погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru