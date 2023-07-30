В Поволжье выросло количество погибших от урагана

От непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, сообщает МЧС России.

Shot: один человек погиб из-за шторма в Сочи

В результате шторма 67 человек получили травмы. В Казани ветер повалил множество деревьев.

Ранее стало известно, что 24 человека пострадали от падения деревьев в результате урагана в Марий Эл, шесть человек из них погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПогодаУраган

Горячие новости

Все новости

партнеры