Количество пострадавших от урагана в Марий Эл увеличилось до 24 человек

Среди погибших трое детей.

Ранее губернатор Юрий Зайцев заявил, что всего пострадало 22 человека. Все они находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Отмечается, что из-за стихии повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

