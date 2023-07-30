Количество пострадавших от урагана в Марий Эл увеличилось до 24 человек
30 июля 202307:01
24 человека пострадали от падения деревьев в результате урагана в Марий Эл, шесть человек из них погибли, сообщает управление МЧС региона.
Среди погибших трое детей.
Ранее губернатор Юрий Зайцев заявил, что всего пострадало 22 человека. Все они находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа.
Отмечается, что из-за стихии повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru