Количество пострадавших от урагана в Марий Эл увеличилось до 24 человек

24 человека пострадали от падения деревьев в результате урагана в Марий Эл, шесть человек из них погибли, сообщает управление МЧС региона.

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Среди погибших трое детей.

Ранее губернатор Юрий Зайцев заявил, что всего пострадало 22 человека. Все они находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Отмечается, что из-за стихии повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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