Shot: один человек погиб из-за шторма в Сочи
29 июля 202319:19
Из-за сильного шторма в Сочи погиб один человек, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По информации издания, погибшая девушка пошла купаться на диком пляже около шести вечера накануне. Несмотря на штормовое предупреждение и сильные волны, девушка пыталась поплавать, но начала тонуть.
В итоге местные жители пытались ее откачать, однако им это не удалось. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть девушки, передает Shot.
Ранее в Сочи из-за непогоды закрыли все пляжные территории, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru