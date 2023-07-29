Shot: один человек погиб из-за шторма в Сочи

По информации издания, погибшая девушка пошла купаться на диком пляже около шести вечера накануне. Несмотря на штормовое предупреждение и сильные волны, девушка пыталась поплавать, но начала тонуть.

В итоге местные жители пытались ее откачать, однако им это не удалось. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть девушки, передает Shot.

Ранее в Сочи из-за непогоды закрыли все пляжные территории, передает «Радиоточка НСН».

