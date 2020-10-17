В посольстве РФ в Париже опровергли связь убийцы французского учителя с Россией

Семья преступника с 2008 года проживает во Франции. Эти данные подтверждает французская сторона, сообщает РА Новости.

Напомним, инцидент произошел в департаменте Валь-д'Уаз. Злоумышленник отрезал голову преподавателю. Преступник уничтожен полицией на месте. Антитеррористический комитет прокуратуры занимается расследованием дела о терроризме. По подозрению в организации убийства задержаны девять человек.

По предварительной информации, 18-летний убийца Абдулах А. (Abdoulakh A.) является выходцем из Москвы. Фото отрезанной головы учителя он опубликовал в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270».



