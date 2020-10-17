Во Франции назвали имя обезглавившего учителя московского чеченца
Подозреваемого в убийстве учителя истории в пригороде Парижа звали Абдулах А. (Abdoulakh A.) Об этом сообщает французское издание Figaro со ссылкой на источник в судебных органах.
Сообщается, что 18-летний молодой человек чеченского происхождения родился в Москве.Он был членом банды коммуны Эраньи, в состав которой также входил исламист. По данным следствия, юноша не числился в списке радикализованных лиц, отмечает РИА Новости.
Ранее стало известно о задержании девяти человек по делу об убийстве учителя под Парижем - в том числе под стражей находятся родители, дед и младший брат подозреваемого в убийстве.
Напомним, инцидент произошел в департаменте Валь-д'Уаз. Злоумышленник уничтожен полицией на месте преступления. Антитеррористический комитет прокуратуры занимается расследованием дела о терроризме.
По предварительной информации, 18-летний убийца является выходцем из Москвы. Фото отрезанной головы учителя он опубликовал в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270».
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