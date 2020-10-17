Во Франции назвали имя обезглавившего учителя московского чеченца

Подозреваемого в убийстве учителя истории в пригороде Парижа звали Абдулах А. (Abdoulakh A.) Об этом сообщает французское издание Figaro со ссылкой на источник в судебных органах.

Сообщается, что 18-летний молодой человек чеченского происхождения родился в Москве.Он был членом банды коммуны Эраньи, в состав которой также входил исламист. По данным следствия, юноша не числился в списке радикализованных лиц, отмечает РИА Новости.