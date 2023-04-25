В поселке в Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожара
На территории поселка Сосьва в Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным ведомства, огонь охватил 50 строений. Из жилых домов эвакуировали27 человек, в том числе трех детей. Им предоставили временное размещение.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил координировать работу на месте и оказывать местным жителям необходимую помощь. Он поставил задачу мобилизовать региональные службы.
«По поручению губернатора в самое ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке всех погорельцев», - сообщили в пресс-службе МЧС.
В Московской области из-за осложнения противопожарной обстановки ввели ограничение на посещение лесов с 22 по 30 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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