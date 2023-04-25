В поселке в Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожара

По данным ведомства, огонь охватил 50 строений. Из жилых домов эвакуировали27 человек, в том числе трех детей. Им предоставили временное размещение.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил координировать работу на месте и оказывать местным жителям необходимую помощь. Он поставил задачу мобилизовать региональные службы.

«По поручению губернатора в самое ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке всех погорельцев», - сообщили в пресс-службе МЧС.

В Московской области из-за осложнения противопожарной обстановки ввели ограничение на посещение лесов с 22 по 30 апреля, передает «Радиоточка НСН».

