«Дымная катастрофа»: Смог от торфяных пожаров под Костромой может дойти до Москвы

Ранее площадь торфяного пожара в Костромской области выросла до 45 га, пожарные не могут потушить его из-за ветра. Тушение также осложнено природой пожара: он возник на глубине торфяных залежей. Об этом сообщили в местном управлении МЧС и местной администрации. Пожар подбирается к селу Потрусово, расположенному в 13 км от возгорания. По словам Ярошенко, ситуацию с торфяными пожарами в этом году можно назвать пугающей.

«Это касается не только Костромской области, но и многих других регионов. Объясняется это, во-первых, жаркой, сухой и довольно ранней весной, во-вторых, обильным палом сухой травы, в том числе на сухих торфяниках и брошенных торфяных месторождениях. Из-за этого весной возникает более 80% торфяных пожаров в европейской и уральской России. Палы охватывают большие площади, где всегда находятся микроповышения, кочки, отвалы осушительных канав, обочины дорог, где есть инфраструктура старых торфяных месторождений. Очаги тления в таких местах сохраняются до лета. Если оно будет жарким и сухим, тогда из них возникают крупные торфяные пожары. Что же касается Костромской области, то при подходящем направлении ветра и при мощном торфяном пожаре дым вполне может дойти до Москвы и даже дальше», — сказал Ярошенко.

Собеседник НСН добавил, что о полной картине торфяных пожаров говорить пока рано.

«Пал травы продолжается прямо сейчас, но даже того, что мы видим сегодня, достаточно, чтобы сказать, что риск повтора дымной катастрофы очень высокий», — отметил эксперт.

В заключение Ярошенко сделал прогноз по лесным пожарам на первую половину мая.

«С большим риском их станет больше, поскольку у нас пока развитие пожароопасного сезона идет с отставанием. В среднем многолетний пик ландшафтных пожаров весной приходится на 23 апреля, если брать период с начала века по 2022 год включительно. Пока что площадь ландшафтных пожаров меньше средней. Главная причина тому — холодное начало года в большинстве регионов юга Сибири и Дальнего Востока. Если говорить о европейской России, то мы все-таки надеемся, что пожарная опасность к майским праздникам начнет несколько спадать. Уже сейчас идет отрастание зеленой травы раньше обычного. Но это не значит, что риск торфяных пожаров снижается. Майские праздники — всегда очень опасная штука в этом плане, тем более, что в ряде регионов европейской России начинается засуха, например, в Среднем Поволжье. Поэтому уже сейчас есть опасения катастрофических пожаров на майские праздники», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что из-за осложнения противопожарной обстановки в Московской области, вызванной отсутствием достаточного количества осадков, на территории региона вводится ограничение на посещение лесов с 22 по 30 апреля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

