В поселке Теткино Курской области после обстрела ВСУ загорелись жилые дома

Жилые дома загорелись при обстреле поселка Теткино Курской области со стороны украинской армии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Пограничники сбили самодельный квадрокоптер в Курской области

Он уточнил, что ВСУ выпустили по населенному пункту семь снарядов. Загорелись три жилых дома и хозяйственные постройки.

Осколки попали в окна, крыши и фасады близлежащих домов. Повреждения получила водонапорная башня.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают пожарные. Проблем с водоснабжением в поселке нет, уточнил Старовойт.

Украинские войска накануне обстреляли город Суджа в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры