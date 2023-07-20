В поселке Теткино Курской области после обстрела ВСУ загорелись жилые дома

Он уточнил, что ВСУ выпустили по населенному пункту семь снарядов. Загорелись три жилых дома и хозяйственные постройки.

Осколки попали в окна, крыши и фасады близлежащих домов. Повреждения получила водонапорная башня.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают пожарные. Проблем с водоснабжением в поселке нет, уточнил Старовойт.

Украинские войска накануне обстреляли город Суджа в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

