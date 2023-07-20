В поселке Теткино Курской области после обстрела ВСУ загорелись жилые дома
Жилые дома загорелись при обстреле поселка Теткино Курской области со стороны украинской армии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что ВСУ выпустили по населенному пункту семь снарядов. Загорелись три жилых дома и хозяйственные постройки.
Осколки попали в окна, крыши и фасады близлежащих домов. Повреждения получила водонапорная башня.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают пожарные. Проблем с водоснабжением в поселке нет, уточнил Старовойт.
Украинские войска накануне обстреляли город Суджа в Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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