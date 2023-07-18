Пограничники сбили самодельный квадрокоптер в Курской области
18 июля 202321:55
Пограничники уничтожили самодельный украинский беспилотник в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, квадрокоптер сбили в Рыльском районе. Пострадавших и повреждений нет.
Старовойт поблагодарил пограничников за службу.
Украинская армия 16 июля обстреляла автомобильный пункт пропуска «Крупец» в Курской области. На территории объекта упали два снаряда калибра 122 мм, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru