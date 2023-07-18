Пограничники сбили самодельный квадрокоптер в Курской области

Пограничники уничтожили самодельный украинский беспилотник в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

На машинно-тракторном дворе в Курской области после обстрела ВСУ произошел пожар

По его словам, квадрокоптер сбили в Рыльском районе. Пострадавших и повреждений нет.

Старовойт поблагодарил пограничников за службу.

Украинская армия 16 июля обстреляла автомобильный пункт пропуска «Крупец» в Курской области. На территории объекта упали два снаряда калибра 122 мм, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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