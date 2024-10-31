В Белогородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника

По его словам, инцидент произошёл в Валуйском муниципальном округе вблизи посёлка Дальний, где дрон нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике.

«Погиб сотрудник сельскохозяйственного предприятия... Его коллегу доставили в Валуйскую ЦРБ. У пострадавшего осколочные ранения руки и ноги», - написал он.

Губернатор также выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области два человека стали жертвами разрыва суббоеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».