В Белогородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника

В Белгородской области сотрудник сельскохозяйственного предприятия погиб в результате атаки беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде при атаке дрона были повреждены 36 квартир

По его словам, инцидент произошёл в Валуйском муниципальном округе вблизи посёлка Дальний, где дрон нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике.

«Погиб сотрудник сельскохозяйственного предприятия... Его коллегу доставили в Валуйскую ЦРБ. У пострадавшего осколочные ранения руки и ноги», - написал он.

Губернатор также выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области два человека стали жертвами разрыва суббоеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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