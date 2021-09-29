В порту Темрюка произошла утечка нефти

Топливо разлилось с судна Lady Leila. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, нефтяную пленку нашли недалеко от строящихся причалов порта Мечел-Темрюк.

Радионова отметила, что нефтепродукты обязательно обнаружат, а виновных в их утечках привлекут к ответственности.

На нефтяное пятно рядом с Геленджиком — в районе села Кабардинка — наткнулись участники заплыва. Прокуратура ведет проверку.

Напомним, прокуратура и сотрудники правоохранительных органов Пермского края ведут проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме.

