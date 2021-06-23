Утечка топлива в реку произошла в ЯНАО
Утечка дизельного топлива в реку зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«23.06.2021 на пристани в п. Яр-Сале Ямальского района судно "Владимир Черных" получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку. Пострадавших нет, розлив ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
Позже в администрации Ямальского района уточнили, что плавучий магазин при швартовании столкнулся с баржей. В результате у судна повредился топливный бак, около 50 литров нефтепродуктов утекло в реку. На время ликвидации розлива в поселке приостановили работу водозаборной станции.
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