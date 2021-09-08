В Пермском крае в реке Каме обнаружено нефтяное пятно

Прокуратура и сотрудники правоохранительных органов Пермского края ведут проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Под Новороссийском исчезло пятно от разлива нефти

Его обнаружили 7 сентября. Пятно тянется на 150 метров по береговой линии в районе улицы Невская в городе Краснокамске. В настоящее время устанавливается источник загрязнения.

Напомним, в мае на реке Лена в Приангарье произошел разлив нефти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияНефть
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