В Пермском крае в реке Каме обнаружено нефтяное пятно

Его обнаружили 7 сентября. Пятно тянется на 150 метров по береговой линии в районе улицы Невская в городе Краснокамске. В настоящее время устанавливается источник загрязнения.

Напомним, в мае на реке Лена в Приангарье произошел разлив нефти.

