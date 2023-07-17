В Польше при крушении самолета погибли пять человек
17 июля 202323:25
Самолет Cessna упал на ангар в районе Хрцинно в Польше, сообщают СМИ.
Пилот пытался посадить самолет в неблагоприятных метеоусловиях. В результате падения на ангар погибли пять человек, заявили в государственной пожарной службе.
В ведомстве уточнили, что в авиакатастрофе участвовали 14 человек. Пять человек получили травмы.
В Непале при крушении пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines погибли 68 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru