В Польше при крушении самолета погибли пять человек

Самолет Cessna упал на ангар в районе Хрцинно в Польше, сообщают СМИ.

В Колумбии произошло столкновение двух военных самолетов

Пилот пытался посадить самолет в неблагоприятных метеоусловиях. В результате падения на ангар погибли пять человек, заявили в государственной пожарной службе.

В ведомстве уточнили, что в авиакатастрофе участвовали 14 человек. Пять человек получили травмы.

В Непале при крушении пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines погибли 68 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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