В Колумбии произошло столкновение двух военных самолетов
2 июля 202308:02
В Колумбии столкнулись два военных самолета, сообщает Semana.
Это случилось в небе к юго-востоку от Боготы во время тренировки. Речь идет о самолетах A-27 Super Tucano. Один из них упал на взлетно-посадочную полосу Апиай, второй — в одном километре от взлетно-посадочной полосы.
Оба пилота катапультировались, один погиб, второй госпитализирован.
Ранее в аэропорту Токио столкнулись два самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru