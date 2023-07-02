В Колумбии произошло столкновение двух военных самолетов

Это случилось в небе к юго-востоку от Боготы во время тренировки. Речь идет о самолетах A-27 Super Tucano. Один из них упал на взлетно-посадочную полосу Апиай, второй — в одном километре от взлетно-посадочной полосы.

Оба пилота катапультировались, один погиб, второй госпитализирован.

Ранее в аэропорту Токио столкнулись два самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

