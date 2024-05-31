В Польше назвали кибератакой публикации о мобилизации 200 тысяч поляков

За кибератакой на Польское агентство печати (PAP), в результате которой в ленте новостей появились ложные сообщения о частичной мобилизации, возможно, стоит Россия. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский, сообщает РИА Новости.

Польский премьер Дональд Туск также обвинил Россию в произошедшем, заявив, что эта хакерская атака является «примером российской стратегии дестабилизации» перед выборами в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.