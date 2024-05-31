В Польше назвали кибератакой публикации о мобилизации 200 тысяч поляков
За кибератакой на Польское агентство печати (PAP), в результате которой в ленте новостей появились ложные сообщения о частичной мобилизации, возможно, стоит Россия. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский, сообщает РИА Новости.
Польский премьер Дональд Туск также обвинил Россию в произошедшем, заявив, что эта хакерская атака является «примером российской стратегии дестабилизации» перед выборами в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.
31 мая в ленте PAP дважды появлялось ложное заявление от имени Туска о том, что с 1 июля в Польше начнется частичная мобилизация, и что 200 тысяч граждан, включая бывших военных и гражданских лиц, будут призваны и отправлены на Украину.
В PAP заявили, что агентство не готовило и не распространяло эту информацию, и что она не была написана или передана их журналистами, передает «Радиоточка НСН».
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