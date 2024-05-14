СМИ: Хакеры взломали внутренние платформы Европола и украли данные

Согласно сообщению, хакеры разместили данные на онлайн-форуме, популярном среди киберпреступных группировок и сообщили, что продают их. Издание указало, что некоторые из украденных данных хакеры назвали «секретными записями».

Сообщается, что речь может идти о хакерской группе IntelBroker, которая известна кражей конфиденциальных данных.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали серверы министерства обороны Великобритании, похитив данные действующих военнослужащих и чиновников, передает «Радиоточка НСН».

