СМИ: Хакеры взломали внутренние платформы Европола и украли данные
Европол подвергся атаке хакеров, которые взломали внутренние платформы ведомства и выставили на продажу конфиденциальные данные. Об этом сообщило издание Politico.
Согласно сообщению, хакеры разместили данные на онлайн-форуме, популярном среди киберпреступных группировок и сообщили, что продают их. Издание указало, что некоторые из украденных данных хакеры назвали «секретными записями».
Сообщается, что речь может идти о хакерской группе IntelBroker, которая известна кражей конфиденциальных данных.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали серверы министерства обороны Великобритании, похитив данные действующих военнослужащих и чиновников, передает «Радиоточка НСН».
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