В Польше нашли обломки ракеты «воздух-земля»
Обломки ракеты «воздух-земля» обнаружили в Польше неподалеку от города Быдгоща. Об этом сообщает RMF24.
По данным издания, «останки воздушного военного объекта» нашли в лесу во вторник.
Как отметили в Минобороны Польши, обломки обнаружили в 15 километрах от Быдгоща. В ведомстве указали, что ситуация не угрожает безопасности жителей.
По информации СМИ, на обломках есть надписи на русском языке. Прокуратура Гданьска возбудила уголовное дело.
Между тем в Японии нашли металлический обломок, который, предположительно, может быть частью китайской ракеты-носителя «Чанчжен», пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru