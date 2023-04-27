В Польше нашли обломки ракеты «воздух-земля»

По данным издания, «останки воздушного военного объекта» нашли в лесу во вторник.

Как отметили в Минобороны Польши, обломки обнаружили в 15 километрах от Быдгоща. В ведомстве указали, что ситуация не угрожает безопасности жителей.

По информации СМИ, на обломках есть надписи на русском языке. Прокуратура Гданьска возбудила уголовное дело.

Между тем в Японии нашли металлический обломок, который, предположительно, может быть частью китайской ракеты-носителя «Чанчжен», пишет РИА ФАН.

