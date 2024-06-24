В Польше на азотном заводе произошел взрыв
24 июня 202421:44
На заводе по производству азотных удобрений в Пулавах в восточной Польше произошел взрыв. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
По предварительным данным, два человека получили ожоги в результате инцидента. На месте происшествия работают пожарные.
В последние месяцы в Польше произошло несколько крупных пожаров.
Так, например, сгорел крупный торговый центр, был поврежден автобусный парк, произошло возгорание в школьном здании, случился взрыв на свалке химических отходов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru