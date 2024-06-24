СМИ: Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии

По данным СМИ, на месте происшествия начался сильный пожар, оно оцеплено полицией. Очевидцы сообщают о повторяющихся взрывах, уточняет газета. На опубликованных в Сети видеокадрах можно заметить, как над жилыми домами, расположенными поблизости, поднимается огромный столб густого дыма.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в сильном пожаре в жилом доме на юге Кувейта погибли более 35 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

