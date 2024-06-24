СМИ: Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии
Несколько взрывов прогремело на промышленном объекте недалеко от шотландского города Глазго, сообщила газета The Scottish Sun.
По данным СМИ, на месте происшествия начался сильный пожар, оно оцеплено полицией. Очевидцы сообщают о повторяющихся взрывах, уточняет газета. На опубликованных в Сети видеокадрах можно заметить, как над жилыми домами, расположенными поблизости, поднимается огромный столб густого дыма.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее стало известно, что в сильном пожаре в жилом доме на юге Кувейта погибли более 35 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подполье заявило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе
- В Махачкале и Дербенте отменен режим КТО
- СМИ: Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии
- В зоне СВО погиб актер Леонид Гусаров
- Суд в Техасе оправдал американца, который 20 лет ждал смертной казни
- Дочь погибшего священника рассказала про перестрелку в церкви в Дагестане
- На Южном берегу Крыма устранили аварию на коллекторе
- В Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку на авто знака «Инвалид»
- В Ростовской области нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ
- В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на КПП «Псоу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru