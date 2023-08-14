В Польше двух россиян арестовали по обвинению в шпионаже

Спецслужбы Польши задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже и распространении материалов ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже в пользу России

«Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией обнаружило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнер"», — написал министр в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Каминьского, задержанные действовали в Кракове и Варшаве. Подозреваемых арестовали, отмечает RT.

Ранее власти Польши сообщили о задержании гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. В Кремле отмечали, что не владеют информацией об инциденте, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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