В Польше двух россиян арестовали по обвинению в шпионаже
Спецслужбы Польши задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже и распространении материалов ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский.
«Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией обнаружило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнер"», — написал министр в социальной сети X (ранее Twitter).
По словам Каминьского, задержанные действовали в Кракове и Варшаве. Подозреваемых арестовали, отмечает RT.
Ранее власти Польши сообщили о задержании гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. В Кремле отмечали, что не владеют информацией об инциденте, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru