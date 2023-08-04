В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже в пользу России

«[АВБ] задержало ... уже шестнадцатого подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью», — написал Каминьский.

По словам министра, задержанный — Михаил А., который занимался наблюдением за польскими военными объектами и портами и вел пропагандистскую деятельность в пользу РФ.

Белоруса поместили под стражу на три месяца.

Ранее в Польше задержали 15 человек, которые планировали подорвать направляющиеся на Украину поезда, фигурантов подозревают в работе на Россию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

