В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в соцсети X (прежнее название — Twitter).
«[АВБ] задержало ... уже шестнадцатого подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью», — написал Каминьский.
По словам министра, задержанный — Михаил А., который занимался наблюдением за польскими военными объектами и портами и вел пропагандистскую деятельность в пользу РФ.
Белоруса поместили под стражу на три месяца.
Ранее в Польше задержали 15 человек, которые планировали подорвать направляющиеся на Украину поезда, фигурантов подозревают в работе на Россию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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