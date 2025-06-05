«Вооружитесь видеорегистратором!»: Как обезопасить себя от автоподстав на дорогах

Автоподставы классифицируются как мошенничество, но в России очень маленькая судебная практика на сей счет, сказал НСН Сергей Радько.

Автоподставщики зачастую выбирают для своих злодеяний те участки дороги, где нет городских камер, сказал в эфире НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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Цыгане начали использовать детей в новом виде мошенничества. Один из таких случаев запечатлела камера видеонаблюдения в Королеве. Схема проста и цинична: несовершеннолетних заставляют выбегать на пешеходных переходах прямо под колеса автомобилей. После ДТП родители требуют у водителей компенсацию, угрожая полицией и судебными исками. Радько призвал автомобилистов иметь видеорегистраторы.

«В таких ситуациях помогут только видеорегистраторы, потому что именно они фиксируют, что это были умышленные действия. Можно запросить кадры с городских камер, но не все пешеходные переходы ими оборудованы. Очевидно, злоумышленники выбирают те места, где камер нет. Так называемые автоподставы классифицируются как мошенничество, но в России очень маленькая судебная практика на сей счет», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, без видеозаписей будет трудно доказать автоподставу.

«Очень трудно будет доказать, что родители умышленно заставляли ребенка прыгать под машины. Если все же удастся это доказать, то лишение родительских прав точно светит», - отметил Радько.

Ранее группа депутатов Госдумы разработала поправки в Уголовный кодекс, где автоподставщиков предлагает выделить в отдельный вид наказания, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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