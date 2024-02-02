В поезде из Китая поезде таможня Забайкалья нашла контейнеры с формой ВСУ

На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» таможня обнаружила восемь контейнеров с формой вооруженных сил Украины (ВСУ). Груз шел транзитом через Китай в Польшу, сообщил глава Читинской таможни Владимир Игнатьев.

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В декларации на груз значилась спортивная и рабочая одежда, однако при досмотре контейнеров выяснилось, что одежда военная, сделана она из более плотной ткани, передает ТАСС.

ФСБ проводит проверку, рассказал начальник таможни. По его мнению, возможно, одежда изготовлена не в Китае, так как на бирках производитель не указан. Досмотр контейнеров будет продолжиться около недели.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что гражданин Азербайджана пытался без декларирования провезти в РФ брендовые украшения на 10 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаможняЗабайкалье

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