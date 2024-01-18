Украшения на 10 миллионов рублей изъяли у туриста в Домодедово
Гражданин Азербайджана пытался без декларирования провезти в РФ брендовые украшения на 10 млн рублей, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Инцидент произошёл в аэропорту Домодедово. Таможенники обнаружили в рюкзаке у пассажира из Баку, часы Bvlgari, кольцо Grisogono и серьги Graff из золота со вставками из бриллиантов и бериллов. Также у иностранца был сертификат на синий сапфир, который был закреплён в золотом кольце.
Уточняется, что 35-летнего азербайджанец хотел избежать уплаты таможенных платежей, размер которых составлял 2,4 млн рублей. Теперь по делу о контрабанде стратегически важных товаров ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Домодедово пресекли вывоз в Израиль старинной иконы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru