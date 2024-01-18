Украшения на 10 миллионов рублей изъяли у туриста в Домодедово

Инцидент произошёл в аэропорту Домодедово. Таможенники обнаружили в рюкзаке у пассажира из Баку, часы Bvlgari, кольцо Grisogono и серьги Graff из золота со вставками из бриллиантов и бериллов. Также у иностранца был сертификат на синий сапфир, который был закреплён в золотом кольце.

Уточняется, что 35-летнего азербайджанец хотел избежать уплаты таможенных платежей, размер которых составлял 2,4 млн рублей. Теперь по делу о контрабанде стратегически важных товаров ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Домодедово пресекли вывоз в Израиль старинной иконы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

