В Подольске двое рабочих погибли после падения с крыши

В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега. Об это говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

СМИ: труп рабочего обнаружили в Белом доме в Москве

Отмечается, что инцидент произошел на улице Ленина в городе Климовск подольского городского округа. По данным источника, трое рабочих упали с крыши жилого дома №9. Выживший мужчина сейчас находится в медицинском учреждении.

В прокуратуре Московской области уже поручили проверить соблюдение правил трудового законодательства на предприятии.

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ТЕГИ:ПодмосковьеПрокуратураСмертьПодольск
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