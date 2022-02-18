В Подольске двое рабочих погибли после падения с крыши

Отмечается, что инцидент произошел на улице Ленина в городе Климовск подольского городского округа. По данным источника, трое рабочих упали с крыши жилого дома №9. Выживший мужчина сейчас находится в медицинском учреждении.

В прокуратуре Московской области уже поручили проверить соблюдение правил трудового законодательства на предприятии.