СМИ: труп рабочего обнаружили в Белом доме в Москве
Труп 49-летнего рабочего обнаружили в Доме российского правительства на Краснопресненской набережной в Москве, сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».
В сообщении говорится, что из-за плохой погоды уроженец Карачаево-Черкесии, выполнявший ремонт уличной маршевой лестницы, поскользнулся и упал с пятиметровой высоты. Мужчина умер на месте.
Ранее в Екатеринбурге погиб мужчина, который, пытаясь залезть по балкону в квартиру к бывшей супруге, сорвался и упал с четвёртого этажа, сообщает Ura.ru.
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