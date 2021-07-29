СМИ: труп рабочего обнаружили в Белом доме в Москве

Труп 49-летнего рабочего обнаружили в Доме российского правительства на Краснопресненской набережной в Москве, сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

В сообщении говорится, что из-за плохой погоды уроженец Карачаево-Черкесии, выполнявший ремонт уличной маршевой лестницы, поскользнулся и упал с пятиметровой высоты. Мужчина умер на месте.

Ранее в Екатеринбурге погиб мужчина, который, пытаясь залезть по балкону в квартиру к бывшей супруге, сорвался и упал с четвёртого этажа, сообщает Ura.ru.

