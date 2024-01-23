В подмосковных Люберцах произошла драка со стрельбой
В городе Люберцы Московской области произошла разборка с применением огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Сотрудникам полиции стало известно о драке после появления в Сети видео инцидента. На записи слышны похожие на выстрелы звуки.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Ведется поиск участников конфликта.
Информации о пострадавших не поступало.
Сотрудники правоохранительных органов 21 января задержали трех участников конфликта со стрельбой на Южнобутовской улице на юго-западе Москвы. Огонь велся из травматического оружия, отмечает «Радиоточка НСН».
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