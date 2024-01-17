В Подмосковье обстреляли автобус хоккейной команды «СКА-Карелия»
Автобус хоккейной команды МХЛ «СКА-Карелия» обстреляли, предположительно, из травматического пистолета, сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов в Московской области, стрельба велась из попутного автомобиля Audi A6.
По словам начальника клуба Алексея Тяпкина, это обычная дорожная «хулиганка», устроенная водителем легковушки.
«Водитель автобуса выезжал нормально... а этот лез как дурачок... Неадекватный тип: сравнялся, ехал рядом, после открыл окно и последовало два удара сильных», - рассказал он.
В пресс-службе клуба добавили, что обошлось без пострадавших.
Ранее в Москве во время конфликта из травматического оружия ранили росгвардейцев. Стрелявший скрылся, однако позже был задержан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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