СМИ: Турагенты предупредили россиян об опасности отравлений в Египте
Турагенты начали массово рассылать туристам предупреждения об опасных отравлениях в египетских отелях на фоне смерти россиянки в Хургаде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Работники туристической сферы разослали клиентам памятки с настоятельной просьбой не пить воду из-под крана и отказаться от напитков со льдом. Также отдыхающим рекомендуют чистить зубы исключительно бутилированной водой, так как лед в барах часто делают из обычной водопроводной воды.
Отравления в египетских гостиницах стали обыденностью, особенно много жалоб поступает на отели в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. У пострадавших наблюдаются тошнота, боли в животе и диарея, предупреждает тг-канал.
Поводом для предупреждения стала трагическая история 19-летней Регины, которая приехала в Хургаду вместе с семьей. Девушка потеряла сознание из-за сильнейшего отравления, что привело к кислородному голоданию мозга, глубокой коме и последующей гибели.
Массовое отравление российских туристов на египетском курорте ранее произошло в мае. Тогда Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и АТОР в связи с происшествием, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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