СМИ: Турагенты предупредили россиян об опасности отравлений в Египте

Турагенты начали массово рассылать туристам предупреждения об опасных отравлениях в египетских отелях на фоне смерти россиянки в Хургаде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Работники туристической сферы разослали клиентам памятки с настоятельной просьбой не пить воду из-под крана и отказаться от напитков со льдом. Также отдыхающим рекомендуют чистить зубы исключительно бутилированной водой, так как лед в барах часто делают из обычной водопроводной воды.