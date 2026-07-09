СМИ: Турагенты предупредили россиян об опасности отравлений в Египте

Турагенты начали массово рассылать туристам предупреждения об опасных отравлениях в египетских отелях на фоне смерти россиянки в Хургаде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Работники туристической сферы разослали клиентам памятки с настоятельной просьбой не пить воду из-под крана и отказаться от напитков со льдом. Также отдыхающим рекомендуют чистить зубы исключительно бутилированной водой, так как лед в барах часто делают из обычной водопроводной воды.

В Турции более 50 туристов попали в больницу с подозрением на отравление

Отравления в египетских гостиницах стали обыденностью, особенно много жалоб поступает на отели в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. У пострадавших наблюдаются тошнота, боли в животе и диарея, предупреждает тг-канал.

Поводом для предупреждения стала трагическая история 19-летней Регины, которая приехала в Хургаду вместе с семьей. Девушка потеряла сознание из-за сильнейшего отравления, что привело к кислородному голоданию мозга, глубокой коме и последующей гибели.

Массовое отравление российских туристов на египетском курорте ранее произошло в мае. Тогда Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и АТОР в связи с происшествием, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТуризмРоссийские ТуристыОтравлениеЕгипет

Горячие новости

Все новости

партнеры