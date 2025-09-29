«Все сходят с ума»: Трамп похвастался золотыми украшениями Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал золотые украшения в Белом доме, подчеркнув, что «все сходят с ума» из-за интерьера резиденции. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер опубликовал видео с несколькими украшениями «высшего качества, из 24-каратного золота», которые находятся в Овальном кабинете и зале для совещаний чиновников в Белом доме.

«Иностранные лидеры, как и все остальные, "сходят с ума", когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет на свете по успеху и красоте!!!» - подчеркнул Трамп.

Ранее президент США рассказал, что за свой счет обновил интерьер в Белом доме и в том числе украсил его золотом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

