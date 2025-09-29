В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

Масштабную проверку систем оповещения населения проведут в субъектах России 1 октября. Об этом сообщает МЧС.

Как отметили в ведомстве, в стране включат сирены и громкоговорители.

«Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - подчеркнули в МЧС.

Ранее жителей Подмосковья предупредили, что 1 октября с 10:30 до 12:00 в регионе состоится комплексная проверка готовности региональной системы оповещения, пишет 360.ru.

