В Москве пожарные потушили ангар, который горел на площади 600 «квадратов»
4 июля 202422:55
Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на улице Грузинский вал в Москве, которое охватило площадь 600 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.
В пресс-службе главного управления МЧС по Москве уточнили, что пожар был полностью потушен к 22:01, никто не пострадал.
Сначала возгорание охватило площадь в 100 квадратных метров, однако огонь быстро распространился.
На месте инцидента работали почти 50 человек. К тушению пожара было привлечено более 10 единиц специализированной техники, передает «Радиоточка НСН».
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- В Москве пожарные потушили ангар, который горел на площади 600 «квадратов»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru