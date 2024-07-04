В Москве пожарные потушили ангар, который горел на площади 600 «квадратов»

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на улице Грузинский вал в Москве, которое охватило площадь 600 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

В пресс-службе главного управления МЧС по Москве уточнили, что пожар был полностью потушен к 22:01, никто не пострадал.

При пожаре в подмосковном Одинцове сгорели два дома и пострадал ТЦ

Сначала возгорание охватило площадь в 100 квадратных метров, однако огонь быстро распространился.

На месте инцидента работали почти 50 человек. К тушению пожара было привлечено более 10 единиц специализированной техники, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваПожарПожарные

Горячие новости

Все новости

партнеры