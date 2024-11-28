Площадь пожара на предприятии в Подмосковье превысила 4 тысячи кв. м

Площадь пожара на территории производственного предприятия в подмосковном Климовске уже превысила 4200 квадратных метров, информирует МЧС. Огонь пытаются потушить 120 пожарных, задействовано почти 40 единиц техники, включая пожарный поезд.

Пожар на предприятии в Подмосковье вырос до 2000 квадратных метров. Видео

По данным МЧС, борьба с огнем осложняется высокой пожарной загрузкой. Сигнал о возгорании в микрорайоне Подольска поступил на пульт дежурного в 8:45 утра. Загорелось помещение по производству и складированию лакокрасочных изделий и мебели.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кровля строения частично обрушилась. Немая часть зданий и конструкций предприятия повреждена. Информация о пострадавших не поступала. Климовск в Московской области сейчас входит в городской округ Подольска в качестве микрорайона. До 2015 года он имел статус города областного подчинения.

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Фото: t.me/mchs_mo
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