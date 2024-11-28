В Подмосковье загорелось производственное здание на площади 1000 «квадратов»

Пожар произошел в производственном здании в Климовске Московской области. Об этом сообщило МЧС.

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«В Климовске горит производственное здание на 1 000 квадратах», — указали в ведомстве.

На месте ЧП находятся более 30 специалистов и семь единиц техники.

Ранее в Тобольске загорелось здание заброшенного профессионального технического училища №11, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарПодмосковье

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