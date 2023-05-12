В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки на площади 2,5 тысячи кв. м

«Площадь горения ... составляет 2,5 тыс. кв. м», — указали в ведомстве.

По данным экстренных служб, в ходе пожара возникла угроза перехода огня на три расположенные рядом строения.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, для оказания помощи в тушении направлены два пожарных вертолета. В региональном управлении МЧС подтвердили прибытие авиации на место ЧП.

«В 10:20 ... прибыли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Приступили к тушению пожара», — сообщили в ведомстве.

Установление причин возгорания и ход проверки по факту ЧП взяла на контроль прокуратура Московской области.

