В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки на площади 2,5 тысячи кв. м
Покрышки загорелись на открытой площадке в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
«Площадь горения ... составляет 2,5 тыс. кв. м», — указали в ведомстве.
По данным экстренных служб, в ходе пожара возникла угроза перехода огня на три расположенные рядом строения.
Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, для оказания помощи в тушении направлены два пожарных вертолета. В региональном управлении МЧС подтвердили прибытие авиации на место ЧП.
«В 10:20 ... прибыли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Приступили к тушению пожара», — сообщили в ведомстве.
Установление причин возгорания и ход проверки по факту ЧП взяла на контроль прокуратура Московской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru