На стройплощадке на западе Москвы произошел пожар
7 мая 202317:51
На строительной площадке на западе Москвы произошел пожар, сообщили в столичном главке МЧС.
Сигнал о пожаре поступил в 16:30. Загорелись строительные материалы.
Спасатели ликвидировали пожар в 17:17. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.
В лесах Свердловской области 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Аналогичное решение приняли в Амурской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru