На стройплощадке на западе Москвы произошел пожар

На строительной площадке на западе Москвы произошел пожар, сообщили в столичном главке МЧС.

Пожар на 4 тыс. кв. м потушен в Екатеринбурге. Видео

Сигнал о пожаре поступил в 16:30. Загорелись строительные материалы.

Спасатели ликвидировали пожар в 17:17. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

В лесах Свердловской области 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Аналогичное решение приняли в Амурской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ПроисшествиеПожарМосква

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