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На стройплощадке на западе Москвы произошел пожар

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В лесах Свердловской области 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Аналогичное решение приняли в Амурской области, передает « Радиоточка НСН ».

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

Сигнал о пожаре поступил в 16:30. Загорелись строительные материалы.

На строительной площадке на западе Москвы произошел пожар, сообщили в столичном главке МЧС.

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