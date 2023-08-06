В подмосковном Дмитрове произошел пожар на фабрике спорттоваров

В Дмитрове Московской области в воскресенье произошел пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на областной главк МЧС.

Пожар на складах в Краснодаре локализовали на площади 400 кв. м

Возгорание произошло в поселке Синьково городского округа Дмитров. Сигнал о пожаре поступил в 13:00.

«Площадь горения 500 квадратных метров», - уточнили в ведомстве.

В четверг сообщалось о взрыве в Воскресенском районе Московской области. По данным СМИ, инцидент произошел на территории бывшего завода «Красный строитель», где хранят аккумуляторы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МагазиныПожарПодмосковье

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