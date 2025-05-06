Стене Виктора Цоя на Арбате вернули привычный вид
Стену, посвященную рок-музыканту Виктору Цою, очистили от граффити в память о рэпере Паше Технике и побочных надписей. Об этом сообщает РИА Новости.
10 апреля 2025 года неизвестный нанес на памятное место огромную надпись «Техник» в память об умершем исполнителе. Спустя три дня ее перекрыли плакатами с портретами лидера группы «Кино».
23 апреля 2025 года еще один человек вновь разрисовал стену памяти. Одна из самых популярных строчек из песен Цоя «Перемен требуют наши сердца» была перебита фразой «Мрачные щи». Также пострадал портрет музыканта. Уточняется, что в настоящее время все следы вандализма были убраны с мемориала.
Ранее музыкальный критик Денис Ступников заявил в интервью НСН, что осквернение стены Цоя фанатами Паши Техника не является противостоянием "отцов и детей", поскольку эти музыканты из разных вселенных.
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