Пожар на складах в Краснодаре локализовали на площади 400 кв. м

ЧП произошло накануне вечером на улице Уральской. К месту пожара направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, пишет RT. Позже пожар был локализован на площади 400 кв. м.

«Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой», — указали в МЧС.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации пожара привлекались 80 специалистов и 23 единицы техники, указывает телеканал «360».

