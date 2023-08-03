Пожар на складах в Краснодаре локализовали на площади 400 кв. м

Складское помещение загорелось в Краснодаре, пожар был локализован на площади 400 кв. м. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

МЧС: Пожар в ангарах в Люберцах локализовали

ЧП произошло накануне вечером на улице Уральской. К месту пожара направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, пишет RT. Позже пожар был локализован на площади 400 кв. м.

«Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой», — указали в МЧС.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации пожара привлекались 80 специалистов и 23 единицы техники, указывает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПожарКраснодарМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры