Пожар на складах в Краснодаре локализовали на площади 400 кв. м
Складское помещение загорелось в Краснодаре, пожар был локализован на площади 400 кв. м. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
ЧП произошло накануне вечером на улице Уральской. К месту пожара направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, пишет RT. Позже пожар был локализован на площади 400 кв. м.
«Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой», — указали в МЧС.
Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации пожара привлекались 80 специалистов и 23 единицы техники, указывает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru