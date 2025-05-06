Армия России освободила Лысовку в ДНР

Село Лысовка освобождено в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, село взяла под контроль группировка войск «Центр».

«В результате решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Лысовка», - указано в сообщении министерства.

Ранее в Минобороны заявили, что армия России за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР, Курской и Харьковской областях, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДНРМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры