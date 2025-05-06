Армия России освободила Лысовку в ДНР
6 мая 202512:45
Село Лысовка освобождено в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, село взяла под контроль группировка войск «Центр».
«В результате решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Лысовка», - указано в сообщении министерства.
Ранее в Минобороны заявили, что армия России за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР, Курской и Харьковской областях, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru